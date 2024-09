Frostpunk 2 og Ara: History Untold er i ferd med å bli lagt til for Game Pass

HQ

Så langt i 2024 har Microsoft lagt til et fenomenalt utvalg av titler til Game Pass, og nå er det på tide å se hva vi får i slutten av denne måneden. Det er mer fokus på PC denne gangen, men det er vanskelig å klage med et utvalg som dette. Her er hva vi kan forvente, og når :



Wargroove 2 (Cloud, konsoll og PC) - 19. september



Frostpunk 2 (PC) - 20. september



Ara: History Untold (PC) - 24. september



Som abonnent får du også en rekke fordeler hver måned, og slutten av september er intet unntak. Du kan lese mer om tilbudene du får med Game Pass akkurat nå på Xbox Wire, inkludert Expansion Pass til Persona 3 Reload.

Som vanlig blir også noen titler fjernet, så sørg for å spille disse innen 30. september. Hvis du vil beholde noe, har du rabatt på dem frem til da via abonnementet ditt :