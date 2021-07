Frostpunk: Console Edition fÃ¥r endelig DLC fra PC-versjonen

Strategispillet Frostpunk har en velfungerende konsollversjon som dessverre halter etter PC når det kommer til utvidelser. PC-spillere har kunnet kjøpe tre ulike DLC-pakker: The Rifts, The Last Autumn og The Edge, men tross at de to sistnevnte ble sluppet etter konsollversjonen har de ennå ikke kommet PS4 og Xbox One.

Heldigvis endres dette nå ettersom det har blitt avslørt at alle tre utvidelsene slippes til konsollversjonen den 21. juli. Kuba Stokalski, "lead designer" på Frostpunk, sier:

"All expansions had to serve two purposes when we designed them. We wanted to broaden the lore since the game portrays people's hardship in the fight with nature, and we put a lot of emphasis on narrative, but also introduce new mechanics. We didn't want to go with delivering more fun that plays almost like the base game approach, and three expansions ended up being distinguishable from the base game but also each other. And we're happy that console players, at last, have a chance to play them. Thank you for waiting so patiently."

Utvidelsene kan enten kjøpes separat eller som et kombinert sesongpass.