Frostpunk får sin siste utvidelse denne sommeren

I det unike overlevelsesspillet Frostpunk spiller man som lederen av planetens siste by og prøver å holde folk i live. Mange utfordringer møtes gjennom opplevelsen og nå har utvikleren 11 bit Studios avslørt at enda flere utfordringer er på vei til spillet.

Det mystiske "Project TVADGYCGJR" har offisielt blitt avslørt som "On the Edge", den tredje og siste utvidelsen til Frostpunk. Handlingen her er satt etter Great Storm og byr på en ny historiedel, nye mekanikker, utfordringer og mer. Frostpunk: On the Edge skal lanseres denne sommeren via Steam og hvis du er interessert kan du ta en titt på teasertraileren nedenfor.