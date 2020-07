Frostpunk sin siste utvidelse slippes i august

Du ser på Annonser

This War of Mine-skaperne i 11 bit Studios forsikret seg om at studioet virkelig har kommet på kartet med Frostpunk sin suksess, men snart er det tid for å ta farvel med ekstremkulden.

Utviklerne kan kunngjøre at Frostpunk sin siste utvidelse, On the Edge, vil lanseres på PC den 20. august. For å feire dette har vi selvsagt også fått en ny trailer som fokuserer på historien. Denne gangen går turen altså til en ny base som har kommet til syne etter at hovedspillets storm roet seg, og her blir det mulig å bygge nye strukturer og innføre enda flere spesielle lover. Pressemeldingen hinter til at forskjellen mellom basene dine vil kunne få slav...innbyggerne til å reagere, så det er tydelig at historien atter en gang vil tvinge oss til å ta vanskelige valg.