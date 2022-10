Frustrerende feil gjør at flere spillere ikke får fullført A Plague Tale: Requiem

HQ

Nå som den etterlengtede oppfølgeren til A Plague Tale: Innocence er her, nemlig A Plague Tale: Requiem, er det dessverre frustrerte rop fra flere hold da spillere har støtt på en feil som forårsaker mye forvirring hvis man løser puslespill på en annen måte enn det var ment av spillutvikleren. Fordi feilen gjør at du ikke kan komme videre i spillet i det hele tatt. Feilen dukker opp når du bruker sprettert til å krysse tjærepytter og hindrer deg i å enten sikte eller bruke spretterten. En spiller har imidlertid funnet en vei rundt feilen ved å gå tilbake til hovedmenyen og starte kapittelet "The Tar Workshop" på nytt, og vi krysser fingrene for at dette fungerer til utviklerne får fikset feilen. Har du støtt på den selv?