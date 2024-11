Frykt ikke, Sonic the Hedgehog er fortsatt en hjemløs omstreifer

HQ

Det har vært litt uro i Sonic the Hedgehog fankretser i det siste, ettersom et lekket trykk av den kommende 2025-årgangen basert på Segas primære maskot hevdet at Sonic faktisk bor i Green Hill Zone og kaller det frodige og ikoniske nivået hjem. En mindre engasjert Sonic -fan vil nok ikke se så mange problemer med det, men de mest dedikerte fansen vet at Sonic siden han ble skapt har vært hjemløs på mange måter, en omstreifer som reiser rundt i verden og egentlig ikke har ett sted som sitt hjem.

Avsløringen i årboken førte naturligvis til en voldsom interesse fra Sonic fans, som snart ble beroliget av Sonics assisterende lore manager Chris "MrCrits" Hernandez på X, som bekreftet at omtalen i årboken faktisk bare var en trykkfeil i et eldre utkast.

"Beklager å sprenge boblen så sent her! Dette var noe vi oppdaget tidlig, men det ser ut som et eldre utkast kom gjennom ved et uhell.

"Sonic har ikke noe hjem, han er fortsatt en omstreifer."

Kanskje finner den blå sløringen et hjem en dag, men inntil videre er han fortsatt den raskeste uteliggeren i spillverdenen.

Takk, Automaton.