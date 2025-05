FTC frafaller saken mot Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard

HQ

Etter å ha blitt kunngjort tidlig på 2020-tallet, var Activision Blizzard offisielt i Microsofts hender i oktober 2023. Den amerikanske Federal Trade Commission eller FTC var imidlertid ikke spesielt fornøyd med at en så stor spillutgiver var eid av Microsoft.

Tilbake i desember 2023 forsøkte FTC å anke rettens opprinnelige beslutning om å la avtalen gå gjennom. Nylig ble imidlertid anken avvist, og nå har FTC bestemt seg for å la sovende hunder ligge og droppe saken helt.

"Dagens avgjørelse er en seier for spillere over hele landet og for sunn fornuft i Washington, D.C. Vi er takknemlige overfor FTC for dagens kunngjøring," skrev Microsoft-president Brad Smith (via VGC).

Domstolene ignorerte FTCs anke, hovedsakelig fordi FTC ikke kunne bevise at Activision Blizzards spill ville bli holdt borte fra andre plattformer som følge av avtalens suksess. Vi vet for eksempel at Nintendo og Sony har avtaler om å beholde store titler som Call of Duty på sine plattformer i mange år fremover.