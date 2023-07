FTC kommer til å anke Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard King.

HQ

For en berg- og dalbane dette oppkjøpet har vært så langt. Mens mange regioner og handelskommisjoner rundt om i verden ser ut til å være positive til Microsofts megafusjon til 68,7 milliarder dollar Activision Blizzard King, er Storbritannias Competition and Markets Authority mindre ivrig etter å godkjenne oppkjøpet, et valg som så ut til å føre til at Storbritannia ble stående alene etter at USAs Federal Trade Commission nylig tapte sin rettssak. Det ser imidlertid ut til at FTC ikke gir seg uten kamp.

Som The Verge har nevnt, har FTC sendt inn et varsel om at de vil anke dommer Jacqueline Scott Corleys avgjørelse om å godkjenne avtalen, men hvilke argumenter de vil komme med denne gangen, er ennå ikke nevnt og vil ikke bli nevnt før hele anken er sendt inn.

For at FTC skal kunne stikke kjepper i hjulene for Microsofts planer igjen, må anken sendes inn og i hovedsak godtas, slik at Ninth Circuit Court of Appeals kan utstede en midlertidig forføyning for å forlenge det midlertidige besøksforbudet som hindrer Microsoft i å fullføre avtalen. Haken er at dette besøksforbudet oppheves kl. 23:59 fredag 14. juli (7:59 BST/8:59 CEST 15. juli), og den faktiske fristen for avtalen går ut 18. juli, noe som betyr at vi kan få se Microsoft fullføre fusjonen tidlig i neste uke for å kunne overvinne FTCs planer om å bremse dem nok en gang.

Problemet for Microsoft er imidlertid nok en gang det britiske CMA, ettersom den blokkerte avtalen sannsynligvis må løses før Microsoft kan fullføre mega-avtalen Activision Blizzard King. Ettersom CMA nylig advarte om at en restrukturering av avtalen kan føre til en ny etterforskning, betyr det sannsynligvis at samtalene mellom Microsoft og CMA vil fortsette en stund til.