FTC ønsker mer informasjon om Microsofts 10-årige avtaler

HQ

Nylig har Microsoft laget forsidene ved å signere historiske avtaler med både Nintendo og Nvidia, og lovet å bringe Activision Blizzard-spill som Call of Duty til plattformene i minst 10 år.

FTC, som for tiden undersøker Microsofts avtale om å kjøpe Activision Blizzard, ønsker å se flere dokumenter som beskriver disse avtalene med Nintendo og Nvidia, da det er bekymret for at Microsoft ikke vil leve opp til sine påstander om å beholde franchiser som Call of Duty på alle plattformer.

"Microsoft gjorde et lignende argument da det kjøpte ZeniMax, men bestemte seg senere for å ta nyoppkjøpte ZeniMax-titler eksklusivt," hevder FTC. Sony har fortsatt å reise lignende bekymringer over eksklusivitet, og har vært en konstant torn i avtalens side.

FTC ber om dokumenter knyttet til eksklusiviteten til innhold fra ZeniMax-oppkjøpet og den foreslåtte eksklusiviteten Microsoft vil planlegge dersom de kjøper Activision Blizzard. Til tross for planer om at avtalen skal gjøres innen sommeren, ser det ut til at FTC fortsatt er ute etter mer bevis på at Microsoft vil skape spilløkosystemet det har lovet.

Takk, Insider Gaming.