Full SwingI sin andre sesong øker spenningen når PGA og LIV Golf kolliderer

Netflix har produsert sportsdokumentarer på løpende bånd i det siste, og strømmetjenesten lanserte nylig den siste sesongen av Formula 1: Drive to Survive, men før det kom også rugby-dokumentaren Six Nations: Full Contact, en ny sesong av tennisserien Break Point, og til og med flere fotballspillere i VM i serien Captains of the World. Nå er det på tide å vende tilbake til golfens verden for mer Full Swing.

I den siste og andre sesongen av serien koker spenningene over når den skal dokumentere den banebrytende beslutningen fra PGA Tour om å slutte seg til den saudiarabisk-støttede LIV Golf, til tross for at PGA i praksis utestengte alle golfere som ønsket å delta i sistnevnte turnering året før. I tillegg kan vi vente oss et innblikk i fjorårets spennende Ryder Cup, samt en videre utforskning av livet til de mange utøverne som utgjør dagens profesjonelle golfspillere.

Full Swing er tilbake på Netflix 6. mars, og du kan se traileren for den andre sesongen nedenfor.