Full Throttle, Day of the Tentacle og Grim Fandango slippes til Xbox One

Ettersom Double Fine i fjor ble en del av Xbox Game Studios, var det vel egentlig bare et spørsmål om tid innen de oppussede versjonene av Lucasarts-mesterverkene Full Throttle, Day of the Tentacle og Grim Fandango var på vei til Xbox One. Og nå har det blitt bekreftet i en livestream.

Vi vet fortsatt ikke når, men det kommer til å skje i år. Disse spillene har tidligere vært tilgjengelig på PC, PlayStation 4, og til og med PS Vita og i et tilfelle Switch. Dette er noe å se fram mot, både for de som tidligere har spilt dem, og de som aldri har gjort det. Disse titlene er noe alle burde sjekke ut.