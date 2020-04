Funcoms nye Dune-spill tar inspirasjon fra Conan Exiles

Frank Herberts ikoniske science fiction-univers, Dune, har kun blitt filmatisert en gang av David Lynch, men har ellers ikke helt blitt rørt av verken spill eller tv-serier, som gjør at det enda er mange som ikke har etablert et forhold til den ellers berømte fortellingen. Men det endrer seg snart, da regissør Denis Villeneuve jobber på en gigantisk filmtolkning i to deler, og at studioet bak blant annet Conan Exiles jobber på et nytt, stort spill basert på Dune.

Og spillet kommer faktisk til å ta mye inspirasjon fra Conan Exiles, som fikk en litt hard start på livet, men som senere har utviklet seg til å bli en stor suksess for Funcom.

Nylig utga de en ny årsrapport, og her fremgår det at Dune fortsatt er under utvikling, og at det er snakk om et gedigent "Games as Service"-spill. Det skriver Funcom faktisk svart på hvitt.

De slår også fast at det er snakk om et multiplayer open world-prosjekt, som kommer til å likne Conan Exiles. Spillet forventes først å ankomme om noen år, og budsjettet forventes å være rundt $30-50, som er en god del, særlig for Funcom.