Funko annonserer nye Pokémon-figurer

Nintendo har masser av gøyale samlerobjekter fra et bredt utvalg av deres spill, og nå får Pokémon: Let's Go Eevee! en ny figurkolleksjon etter fjorårets "A Day With Pikachu"-kolleksjon. Den nye kolleksjonen heter "Afternoon with Eevee & Friends" og vil by på ni figurer å samle på.

Det vil komme en ny figur hver måned, og vi starter med Eevee senere denne måneden. Mens de eksakte datoene ikke har blitt bekreftet enda, har alle Pokémonene som blir en del av kolleksjonen blitt avslørt. Og som du sikkert allerede har gjettet er det Eevee, Vaporeon, Sylveon, Glaceon, Flareon, Espeon, Jolteon, Leafeon og Umbreon. Figurene vil koste $14.99 per stykk.

Sjekk ut Eevee-figuren nedenfor, og sjekk ut silhuetter av hele samlingen her.