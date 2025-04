Funselektor presenterer første titt på Over the Hill gameplay

Indieutvikleren Funselektor har skapt en rekke interessante og unike racingopplevelser, enten det er Art of Rally eller det nyere Golden Lap. Det neste blir litt annerledes, ettersom målet er å oppmuntre spillerne til å utforske i en nydelig omgivelsesverden.

Spillet det er snakk om er Over the Hill, og som en del av Triple-i Initiative-showcase har utvikleren vist frem det første glimtet av gameplay for dette prosjektet, og tar oss med ut i villmarken for å presentere bare en håndfull av utfordringene og offroad-hindringene som må omgås for å nå en destinasjon.

Over the Hill Spillet ser ut til å få spillere bak rattet i kjøretøy fra 1960-80-tallet og foregår i fantastiske utsikter rundt om i verden. Handlingen kan spilles enten alene eller med opptil fire spillere, og inkluderer muligheten til å bruke utstyr for å overvinne miljøutfordringer, og en fungerende dag- og nattsyklus for å holde eventyret friskt.

Den nøyaktige utgivelsesdatoen for Over the Hill er ennå ikke fastsatt, men det blir en gang senere i år på Steam, men du kan se den nye spilltraileren nedenfor.