Furiosa: A Mad Max Saga var opprinnelig ment å være en anime

HQ

Furiosa: A Mad Max Saga er en av de mest etterlengtede filmene som er igjen i 2024, men da prosjektet først ble formalisert så det helt annerledes ut enn det gjør i dag.

I en samtale med Total Film (via GamesRadar) sier Furiosa-produsent Doug Mitchell at filmen har vært lenge under oppseiling. "Så Furiosa var klar for 15 år siden, i historie-sammenheng," sa han. På et tidspunkt var filmen tenkt som et anime-prosjekt, med Mahiro Maeda som regissør. Maeda har tidligere jobbet med andre kjente animefilmer som Neon Genesis Evangelion, en kortfilm i The Animatrix og en håndfull Studio Ghibli-filmer som Porco Rosso og Nausicaä of the Valley of the Wind.

I stedet for en anime får vi en live-action prequel til Mad Max: Fury Road, med Anya Taylor-Joy i hovedrollen som Furiosa. Neste måned får vi endelig se filmen som har vært over ti år under utvikling.