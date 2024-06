Furiosa dukker opp på digitale plattformer allerede i neste uke

HQ

Det nye kapittelet i George Millers klassiske Mad Max -serie ble langt fra den suksessen man hadde håpet på. Dette til tross for at både Anya Taylor-Joy og Chris Hemsworth, to av Hollywoods hotteste skuespillere for tiden, dukket opp i hovedrollene.

Publikum uteble rett og slett, og i skrivende stund er Furiosa: A Mad Max Saga en kommersiell flopp som, til tross for generelt gode anmeldelser fra både kinogjengere og anmeldere, ikke har klart å tjene inn produksjonsbudsjettet.

Den gode nyheten er at dette betyr at vi får sjansen til å nyte Furiosa hjemme allerede i neste uke, da den lander på digitale plattformer den 25. og allerede kan forhåndsbestilles via Amazon for de som ønsker det.

Kommer du til å se Furiosa nå som den blir tilgjengelig for digitalt kjøp?