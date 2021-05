Fuser får flere låter inkludert "Friday I'm In Love" og "Therefore I Am" denne måneden

Du ser på Annonser

Det er en ny måned og på tide å legge til flere nye DLC-låter i Fuser. Månedens tema ser ut til å være kjærlighet, da vi får låter som "Friday I'm in Love", "Tainted Love" og "What is Love". Some Lovers "Days Agead, Days Behind" er gratis å laste ned for alle brukere og resten kan betales hver for seg for 20 kroner per låt.

Sammen med nye populære låter kommer også den første Promoter Pack denne måneden. Loop Pack 01 er gratis for alle brukere og inneholder en samling nye loops og lyder.

Her er listen over de nye låtene: