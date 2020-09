Fuser lager liv på dansegulvet i november

Du ser på Annonser

Musikk og rytmespill var veldig populært for noen år siden, ikke minst takket være Harmonix, utvikleren av Guitar Hero og Rockband, som virkelig tok verden med storm.

Nå er Harmonix' neste spill, DJ-spillet Fuser, snart klart for lansering, og det har fått slippdato den 10. november.

Her spiller man altså som en DJ som skal holde liv i dansegulvet på en stor festival. Det er mer enn 100 sanger som du kan mikse, samt dele online om du vil. Det kommer også med en kampanje å spille igjennom.

Her er den foreløpige lista, sortert etter sjanger:

Dance

Basement Jaxx: Where's Your Head At

Benny Benassi presents The Biz: Satisfaction

deadmau5 ft. Rob Swire: Ghosts 'n' Stuff

Fatboy Slim: The Rockafeller Skank

O-Zone: Dragostea Din Tei

Paul van Dyk: For An Angel (PvD Remix '09)

Zedd, Maren Morris & Grey: The Middle

Pop

a-ha: Take On Me

Ace of Base: The Sign

Armin van Buuren: Blah Blah Blah

Billie Eilish: bad guy

Carly Rae Jepsen: Call Me Maybe

The Chainsmokers ft. Daya: Don't Let Me Down

Dua Lipa: Don't Start Now

Jonas Brothers: Sucker

Lady Gaga: Born This Way

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus: Old Town Road (Remix)

LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock: Party Rock Anthem

Meghan Trainor: Me Too

Panic! At The Disco: High Hopes

Pitbull ft. Ne-Yo, Afrojack & Nayer: Give Me Everything

Sia ft. Sean Paul: Cheap Thrills

Tones & I: Dance Monkey

Twenty One Pilots: Stressed Out

The Weeknd: Blinding Lights

Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)

Hip Hop

50 Cent: In Da Club

Cardi B: Bodak Yellow

DMX: X Gon' Give It To Ya

Flo Rida ft. Sage the Gemini & Lookas: G.D.F.R.

Grand Master Melle Mel: The Message (2012)

Lizzo: Good As Hell

Macklemore & Ryan Lewis ft. Wanz: Thrift Shop

Migos: Stir Fry

Nelly: Hot In Herre

Post Malone: Better Now

Warren G & Nate Dogg: Regulate

Rock

Blue Öyster Cult: (Don't Fear) The Reaper

The Clash: Rock the Casbah

Coldplay: Clocks

Imagine Dragons: Thunder

The Killers: The Man

Smash Mouth: All Star

Latin

Becky G & Natti Natasha: Sin Pijama

J. Balvin & Willy William: Mi Gente

Sean Paul: Temperature

R&B

Amy Winehouse: Rehab

Childish Gambino: Summertime Magic

Country

Brad Paisley