Futurama gjenopplives igjen med ny sesong

Ingar og jeg er ikke de eneste som storkoset oss med Futurama på Fox fra 1999 til august 2003 og ble glade for å høre at Comedy Central gjenopplivet The Simpsons-skapernes fremragende serie etter at 20th Century kansellerte sin avtale. Dessverre varte det samarbeidet bare i tre sesonger før Fry, Bender og kompani ble drept igjen. Heldigvis er fortsatt altså alle gode ting tre.

Hulu bekrefter at de nå gjenoppliver Futurama enda en gang med minst 20 episoder i 2023. Gledelig nok kommer de aller fleste av skuespillerne også tilbake, men Variety hevder at John DiMaggio fortsatt ikke har inngått en avtale om å være Bender og et par andre karakterer igjen, men forhandlingene skal visstnok stadig pågå. Forhåpentligvis blir de enige selv om jeg bare er glad for at serien kommer tilbake.