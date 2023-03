Future Games Show kommer denne måneden

HQ

I tillegg til Capcoms kommende utstillingsvindu, og det sannsynlige Starfield-arrangementet vi får i mars, har Future Games Show kunngjort at det vil være vertskap for vårutstillingen den 23. mars.

Over 50 spill blir vist frem, inkludert utvinningsskytespillet Hyenas og Telltales nyeste spill The Expanse. Sifu, The Last Case of Benedict Fox, og mange flere er satt til å vises også.

"Vi gleder oss til å dele vår første sending i 2023, som kombinerer en nøye kuratert blanding av de mest spennende og innovative kommende multiplattformspillene," sa innholdsdirektør Daniel Dawkins.

Sjekk ut traileren for Future Games Show nedenfor: