Future Games Show vender tilbake denne måneden

GamesRadar har i løpet av de siste årene avviklet relativt store show ved navn Future Games Show, der de avslører både større og mindre kommende spill.

Nå har de avslørt via en pressemelding at showet vender tilbake i det første av tre annonserte programmer i løpet av 2022, og det går av stabelen 24. mars.

De lover over 40 nye titler og åtte verdenspremierer. Nøyaktig hva vi kan forvente vet vi imidlertid ikke, men de har allerede profilert Team17 og Nacon - vi har med andre ord ingen grunn til å forvente noen gigantiske avsløringer, men det blir nok spennende uansett.

"The Future Game Show is back for 2022 and our new Spring Showcase event will be a truly multi format experience showcasing the most exciting up and coming titles of 2022. Join us as we reveal some incredible new games, chat to the developers behind the scenes, and take a first look at new exclusive gameplay from some of 2022's most hotly anticipated new releases."