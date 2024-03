Fysisk Xbox-versjon av Baldur's Gate III trenger 4 disker

HQ

Baldur's Gate III Final Fantasy VII: Rebirth får endelig sin fysiske utgivelse. Over 6 måneder etter at spillet ble lansert, nærmer Collector's Edition av spillet seg lansering, og konsollspillere vil snart kunne glede seg over den fysiske versjonen av rollespillet.

PC-spillere får ingen diskett, noe som ifølge Michael Douse, forlagsdirektør hos Larian, betyr at de kan få sitt eksemplar tidligere. Xbox-spillere må installere spillet på hele fire disker.

Ifølge Douse skyldtes dette at en av platene var 500 MB over grensen som er tillatt på en Xbox Series X, noe som betyr at de gikk fra 3 til 4 plater. Likevel var det enten det eller å kutte innhold for å presse spillet inn på færre disker, så det var nok det beste.

Kommer du til å kjøpe Collector's Edition av Baldur's Gate III?