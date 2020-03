Fysiske eksemplarer av Resident Evil 3 kan forsinkes

Vi har tidligere kunnet fortelle at en konsekvens av coronaviruset er at det er en viss sjanse for at de som har bestilt fysiske eksemplarer av Final Fantasy VII: Remake ikke får spillet i tide. Nå viser det seg at dette også gjelder Resident Evil 3.

Capcom tweeter at alle som har forhåndsbestilt spillet burde høre med den gjeldende butikken om spillet faktisk kan leveres i tide, og påpeker at dette også gjelder Collector's Edition. Om du vil være bombesikker på at du får komme igang med skrekkeventyret den 3. april, så er det altså den digitale utgaven som gjelder.