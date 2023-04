Fysiske kopier av Star Wars Jedi: Survivor krever nedlasting for å spilles

HQ

Mange har en idé om at fysiske kopier av spill er noe du kan bruke i all evighet, selv om servere eventuelt stenges i fremtiden. I virkeligheten er det ikke så enkelt, og det har det ikke vært på mange år.

Et godt eksempel på dette er Star Wars Jedi: Survivor. Hvis du kjøper den fysiske kopien vil du fortsatt ikke kunne nyte det fullt ut uten nedlasting. Dette ble notert av VGC, da det er et lite notat på coveret som forklarer "nedlasting kreves". Nøyaktig hva denne nedlastingen blir er foreløpig ukjent. Det kan være at en del av spillet kan spilles uten det, eller at det ikke starter i det hele tatt.

Det er sannsynlig at dette er relatert til det faktum at Star Wars Jedi: Survivor er 150 GB stort, og at EA rett og slett bestemte seg for å ikke inkludere alt for å spare penger på den fysiske kopien eller unngå å gjøre den dyrere.

Utgivelsen er imidlertid bare fire dager unna, så forhåpentligvis trenger vi ikke å vente lenge på en skikkelig bekreftelse på hvor mye data du trenger å laste ned for å nyte ditt fysiske spill.