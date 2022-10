F-Zero-hyllesten Aero GPX søker Kickstarter-støtte

Nintendo nekter som kjent blankt å gi ut et nytt F-Zero, og da er det selvsagt opp til andre utviklere å prøve å fylle skoene som det japanske selskapets elskede svevefartøy har etterlatt seg. Det seneste prosjektet som prøver seg på dette går under navnet Aero GPX, og spillet ble nylig annonsert via Kickstarter for å få støtte til å utvikle det. De ønsker å oppnå rundt 760 000 norske kroner for at tittelen skal bli en realitet, og med 26 dager igjen har de allerede samlet inn over 600 000, noe som selvfølgelig er meget positivt. Du kan sjekke ut racingspillet selv via denne lenken og når du først er der kan du se en kort, men også herlig trailer som viser eventyret i bevegelse.