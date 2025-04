HQ

USAs president heter Daniella Sutton, og i tillegg til geopolitisk motvind og snobbete nyhetsreportere er tenåringsdatteren hennes et mareritt. Mens toppmøtet G20 er i gang, har den teknologikyndige 16-åringen klart å hacke Pentagons servere for å avsløre en CIA-spion, noe som gjør moren og presidenten rasende. Straffen? Den gjenstridige tenåringsdatteren må følge med moren til G20 -møtet i Sør-Afrika. Her samles verdens 19 rikeste nasjoner hvert år for å snakke om økonomisk fremgang, og det er noe av det kjedeligste en opprørsk 16-årig rocker kan forestille seg. Faen ta deg, mamma! Det er vanskelig å oppdra barn, spesielt hvis du er den mektigste kvinnen på planeten og rett og slett ikke har tid til å irettesette en drittunge. Da er det godt at det finnes drittsekker som kan hjelpe til med det. Det er bare synd at 39 mennesker må dø før den utvalgte 16-årige tenåringsopprøreren blir skremt nok til å roe seg ned og kontrollere sin egenrådige holdning og oppførsel.

Det nydelige presidentparet og deres nydelige frisyrer. De er begge vakre og søte.

G20 er stort sett nøyaktig samme film som White House Down og Olympus Has Fallen, basert på samme grunnpremiss med samme type karakterer, og samme hendelsesforløp. Alle er mer eller mindre elendige avleggere av Die Hard og selv om jeg liker Olympus Has Fallen, ville ingen av disse filmene vært noe særlig om ikke Gerard Butler var involvert et eller annet sted.

President Daniella ankommer Sør-Afrika med sin personlige livvakt, Secret Service og 12 Delta Force-agenter. De tror de skal snakke om en ny internasjonal digital valuta i noen dager og så reise hjem, men det de ikke vet er at en tidligere australsk spesialsoldat og herdet brutal frihetskjemper kjent som Rutledge har infiltrert møtets sikkerhetskjede som "konsulent" og nå har til hensikt å myrde så mange verdensledere og toppolitikere som mulig for å styrte verdensordenen og gi makten tilbake til folket. Libertad!

Den tidligere spesialoperatøren Rutledge spilles av ingen ringere enn Homelander selv, Anthony Starr, som her snakker på sitt newzealandske morsmål og banner som en sjømann. Han er uforskammet blodtørstig og direkte ondskapsfull, noe som sammen med Sutton bygger opp et konfliktbilde helt uten gråsoner eller nyanser. Karakterene er tynne som printerpapir, flate som pannekaker, og dialogen er så forutsigbart dum at det ofte føles som en dårlig Saturday Night Live -sketsj. Viola Davies' president skal forestille å være en veterankrigshelt, men etter to perioder i White House har hun glemt hvordan man holder en pistol (noe som raskt kommer tilbake for å hjemsøke henne når familien hennes trues av australske terrorister med velstelte skjegg)... Likevel har hun med ett slag revet i stykker presidentens aftenbluse, hoppet i en skuddsikker vest, snappet opp en Glock og begynt å myrde terrorister. Ingen kødder med familien Sutton. Til og med hennes oppdiktete, overimposerte førstemann begynner å utdele knockout-slag i filmens andre akt, og det blir raskt den morsomste delen av G20 fordi komikeren Anthony Anderson tydeligvis ikke engang vet hvordan han skal knytte neven når han slåss. Det er utrolig befriende.

Homelander-skuespillerens skurk er kul, men har ingenting med dette rotet å gjøre.

G20 Filmen er like dum som den er stygg, fotograferingen og scenografien ser ut som om den er hentet fra siste sesong av The Bachelor, og manuset er også latterlig dårlig. Det hadde vært til å leve med hvis all handlingen var så Extraction-aktig og hardtslående og brutal, men det er den ikke. Regissør Patricia Riggen (Dopesick) vet nesten ingenting om hvordan man bygger opp skikkelige actionscener, og når det faller flatt, er det ingenting igjen i G20 å bruke for å heve den allerede lave karakteren. Det er bare søppel. Det er ikke så mye annet å si.

