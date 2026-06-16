G7-lederne forplikter seg til en koordinert innsats mot det nye ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo og Uganda

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Lederne i G7 (Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA), sammen med fire andre partnerland – Egypt, India, Kenya og Sør-Korea – har lagt frem en felles uttalelse der de etterlyser en kraftig og koordinert innsats mot det «gjenoppblomstrende» ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo og Uganda.

Den nye ebolaepidemien brøt ut i mai 2026 i Ituri-provinsen i Den demokratiske republikken Kongo, og har så langt forårsaket 192 bekreftede dødsfall i Den demokratiske republikken Kongo og to i Uganda. G7-lederne sier at medisinsk behandling og logistikk rundt innsatsen er utfordrende fordi det nåværende utbruddet befinner seg i et isolert, konfliktramt område. «For å minimere utbruddets konsekvenser må vi sørge for at viruset forblir begrenset til et så lite område som mulig, der vi kan mobilisere medisinske og humanitære ressurser.»

De advarer også om at eksisterende vaksiner, diagnostikk og behandlinger «ikke er fullt ut effektive» mot virusstammen i dette utbruddet, og må arbeide for å «legge til rette for utvikling og effektiv distribusjon av spesialtilpassede vaksiner, diagnostikk og behandlinger for å bekjempe dette utbruddet i løpet av de neste månedene».

G7-lederne sier at de er forpliktet til å overvinne disse utfordringene. De opplyser at USA har bevilget mer enn 370 millioner dollar i helse- og humanitære ressurser, og forplikter seg til å bruke opptil 500 millioner dollar til, i tillegg til 650 millioner dollar i humanitær støtte til De store sjøers region, mens EU har bevilget 493 millioner euro i nødhjelp, vaksiner og behandlinger.