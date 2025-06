G7-lederne samles i Canada for å ta opp Israel-Iran-konflikten

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Da G7-lederne samlet seg i de kanadiske fjellene fra og med søndag, sto den pågående Israel-Iran-konflikten i sentrum og overskygget andre prioriteringer på toppmøtet.

"Dette vil bli et vellykket møte hvis Donald Trump ikke får et utbrudd som forstyrrer hele samlingen. Alt utover det er bare saus", uttalte Roland Paris, tidligere utenrikspolitisk rådgiver for Justin Trudeau.

Mens de dødelige rakettutvekslingene fortsatte og truslene eskalerte på begge sider, gikk oppfordringene om tilbakeholdenhet igjen blant deltakerne. Noen ledere oppfordret til fornyet diplomati, mens andre understreket Israels rett til å svare. Følg som alltid med for ytterligere oppdateringer.