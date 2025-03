G7-ministrene samles i Quebec i en tid preget av tolltvister og splittede allianser

HQ

De bølgende åsene i Quebecs La Malbaie dannet en rolig ramme rundt et dypt ubehagelig gjensyn denne uken, da G7-landenes utenriksministre møttes for å navigere i et diplomatisk minefelt som var lagt ut av deres mektigste medlem: USA.

Sju uker etter Donald Trumps tilbakekomst til Det hvite hus - et comeback preget av en gjenopplivet "America First"-politikk og dristige diplomatiske utspill - har toppmøtet avdekket den frynsete tilliten mellom Washington og landets eldste allierte.

USAs utenriksminister Marco Rubio kom rett fra samtaler i Saudi-Arabia, der Kiev forsøksvis støttet en 30-dagers våpenhvile - et forslag som ble møtt med skepsis av europeiske ministre som var skeptiske til å gi fra seg terreng til Russland.

I mellomtiden kjemper Europa og Canada for å motvirke USAs plutselige tollsatser på stål og aluminium, samtidig som de presser på for en forhastet fredsavtale i Ukraina som anses å favorisere Moskva.

Men den virkelige friksjonen knitret nærmere hjemmet: Canadas Melanie Joly lovet å samle sine EU-kolleger mot tollsatsene og kalte dem økonomisk mobbing, mens Rubio på pinlig vis insisterte på at toppmøtet ikke handlet om å ta over Canada - en replikk som fikk folk i Ottawa til å rulle med øynene.

Selv Japan, som vanligvis er en stille amerikansk alliert, havnet i Trumps søkelys på grunn av handel. Diplomater knurret over Washingtons uberegnelige krav, fra oppmykning av ordbruken om Russlands oljeflåte, som unndrar seg sanksjoner, til motstand mot sterkere advarsler mot Kina.

Elefanten i rommet? Trumps nostalgi for G8 - en gruppe som inkluderte Russland før landet ble utvist i 2014. Foreløpig gjenstår det å se om denne splittede familien av nasjoner kan sy sammen en våpenhvile - eller om G7s neste akt blir et soloshow.

