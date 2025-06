G7 støtter Israel og identifiserer Iran som kilde til regional ustabilitet

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . I en uttalelse sent mandag kveld har G7-landene offentlig støttet Israels rett til å forsvare seg, samtidig som de fordømmer Iran som en nøkkelfaktor for ustabilitet i Midtøsten.



Det vil kanskje interessere deg: G7-toppmøtet overskygget av Israel-Iran-konflikten.



"Vi gjentar vårt engasjement for fred og stabilitet i Midtøsten. I denne sammenhengen bekrefter vi at Israel har rett til å forsvare seg selv. Vi gjentar vår støtte til Israels sikkerhet. Vi bekrefter også viktigheten av å beskytte sivile."

"Iran er den viktigste kilden til regional ustabilitet og terror. Vi har hele tiden vært tydelige på at Iran aldri kan få atomvåpen. Vi oppfordrer innstendig til at løsningen på Iran-krisen fører til en bredere nedtrapping i Midtøsten, inkludert en våpenhvile i Gaza."

De uttrykte også at de er villige til å beskytte stabiliteten i energimarkedet i en tid med økende bekymring: "Vi vil fortsatt være årvåkne overfor konsekvensene for de internasjonale energimarkedene, og vi står klare til å koordinere, også med likesinnede partnere, for å sikre markedsstabilitet."