Gå Heksenes vei med Agatha Harkness og gjør deg klar til premieren 18. september

HQ

Vi er fortsatt svidd av sommervarmen, og noen tenker allerede på hvordan vi skal underholde oss i de kjølige høstkveldene. Marvel Studios har et forslag til skrekkfans, spesielt de som likte Wandavision.

Det stemmer, det var Agatha All Along. Agatha All Along er tilbake for å gi oss en sniktitt for å feire D23, og forberede oss på magien vi vil se fra 18. september på Disney+.

I serien får vi se hvordan Violet Witch må komme seg etter kampen mot Scarlet Witch og danne en ny tilhengerskare.

Er du interessert i en soloserie med Agatha Harkness' karakter i MCU?