Gå opp i nivå med Samsungs OLED-spillskjerm på 175 Hz

Vi har tatt en titt på en samling spillmonitorer gjennom årene som en del av vår Quick Look-serie, og nå utvider vi det ytterligere. I den siste episoden av serien har vi lekt med Samsung's Odyssey G8 OLED-skjermen, som er et kraftig system som er designet for å være svært responsivt og levende.

Skjermen er i stand til å vise bilder med 2K-kvalitet, alt med maksimalt 175Hz, og med en responstid på en lynrask 0.1ms. For å legge til dette, sies skjermen å være en smart TV-plattform, noe som betyr at du kan bruke den innebygde spillhuben til å streame forskjellige titler fra skyen.

For å se hvordan Odyssey G8 OLED former seg, sørg for å se vår siste episode av Quick Look nedenfor, der Magnus snakker oss gjennom skjermens funksjoner og spesifikasjoner.