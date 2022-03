Gabe Newell bekrefter at en Steam Deck 2 allerede ligger i kortene

HQ

Steam Deck har knapt nok blitt lansert, og den er overhodet ikke bredt tilgjengelig ennå, men Valve er tydeligvis ambisiøse rundt hele ideen, og slår fast at dette er startskuddet på en lang reise.

I et intervju med EDGE ble CEO Game Newell spesifikt spurt om det er planer om en oppfølger, en Steam Deck 2, og han bekreftet at det kommer til å være både fremtidige forbedringer av den originale maskinen og at det jobbes på en mer helstøpt oppfølger:

"Oh, yeah. Very much so.

We thought the entry price was going to be the critical factor [for Deck's success] but it turns out that far and away the most popular SKU is the most expensive one. That's an example of us being a little surprised by what our customers are telling us. They're basically saying, 'We would like an even more expensive version of this', in terms of horsepower capabilities or whatever. You know, that's why we always love to get something out there and ship it. Because we learn a lot from that, and it helps frame our thinking for Steam Deck 2."

