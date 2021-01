Gabe Newell bekrefter at Valve har flere singleplayer-spill under utvikling

Du ser på Annonser

Selv om det så sannelig ikke er alle som har hatt muligheten til å spille Half-Life: Alyx, så later spillet til å ha spilt en avgjørende rolle for Valve som selskap. Flere ganger nå har diverse ansatte hos Valve slått fast at det har blitt tent en kreativ flamme hos utviklerne, og de har nå mer lyst til å lage flere singleplayer-spill.

I et intervju med 1 News forteller CEO Game Newell at det faktisk er flere spill under utvikling hos Valve, og at de videre vil fokusere mer på singleplayer, siden Alyx var en såpass stor suksess.

"We definitely have games in development that we're going to be announcing — it's fun to ship games. Alyx was great — to be back doing single-player games, that created a lot of momentum inside of the company to do more of that."