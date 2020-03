Gabe Newell er glad for konkurranse fra Epic Games Store

I mange, mange år fikk Valves Steam-plattform stort sett ingen konkurranse fra andre PC-distribusjonsplattformer, og satt som den stort sett sentrale butikken for PC-spill på internettet. Det endret seg for en stund siden, da Epic Games kom med deres egen plattform. De valgte å bruke den kontroversielle taktikken å kjøpe seg til tidsbasert eksklusivitet fra noen av de største spillene, som ikke var en populær beslutning for mange spillere.

Dog tilbød de også en mer lukrativ avtale for utviklerne som solgte spillene sine der, og tilbyr også gratis spill hver eneste uke, så det er mange som bruker plattformen likevel. Valves CEO Gabe Newell er faktisk glad for å ha mer konkurranse på markedet. I et intervju med EDGE Magazine sier han følgende:

"Competition in game stores is awesome for everybody. It keeps us honest, it keeps everybody else honest. But it's ugly in the short term. You're like, 'Argh, they're yelling, they're making us look bad' - but in the long term, everybody benefits from the discipline and the thoughtfulness it means you have to have about your business by having people come in and challenge you."