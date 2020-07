Gabe Newell foretrekker Xbox Series X fremfor PlayStation 5

Du ser på Annonser

Valve har ikke jobbet med konsollspill på ganske lenge, og de legger i stedet alle sine ressurser på Steam. Men da Valves grunnlegger Gabe Newell nylig ble spurt om hvilken konsoll han foretrekker av PlayStation 5 og Xbox Series X i et intervju med The Project, nølte han ikke med å si at han foretrekker sistnevnte. Da han ble spurt om hvorfor, svarte han:

"Because it's better!

I don't have a stake in that race. Obviously, we do most of our development on personal computers, but of the two I would definitely go with an Xbox."

Newell holder for øyeblikket til i New Zealand, og har vært der siden corona-viruset spredte seg til Vesten. Han skulle være der på ferie, men sliter med å komme seg hjem til Seattle igjen.

Takk, VG247