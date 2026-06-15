Gaethje knuser Topuria under UFC-arrangementet i Det hvite hus og blir ny lettvektmester

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Ilia Topuria led sitt første nederlag i karrieren, etter 18 kamper, på det verst tenkelige tidspunktet: mot den amerikanske MMA-utøveren Justin Gaethje i White House-arrangementet, UFC Freedom 250, som ble holdt foran Donald Trump, under den amerikanske presidentens bursdag. Et slag mot omdømmet som også betyr at Topuria mistet tittelen i lettvekt til den 37 år gamle amerikaneren, som sammenlignet sin status som underdog med amerikanerne som kjempet for sin uavhengighet for 250 år siden.

For alle fans som deltok på arrangementet, som ble forsinket en halvtime på grunn av regn, men som deretter gikk knirkefritt, var det den perfekte avslutningen på det patriotiske arrangementet som startet med jetfly som fløy over Det hvite hus og som hovedsakelig ble besøkt av medlemmer av det amerikanske militæret i et utendørs stadion bygget på South Lawn ved Det hvite hus, mens tusenvis fulgte med på storskjermer utenfor.

Topuria ble ikke igjen for resten av seremonien, men dro rett til sykehuset etter at broren Aleksander Topuria stoppet kampen i femte runde, da den spansk-georgiske bokseren var blodig og hadde høyre øye helt lukket.

I co-main eventen beseiret Ciryl Gane Alex Pereira, som hadde som mål å bli den første mesteren i tre divisjoner, med en stopp i andre runde i en midlertidig tittelkamp i tungvekt.