Gal Gadot gleder seg til Red Notice 2

Til tross for at den har vært en enorm suksess for Netflix siden den debuterte i 2021 har vi ikke hørt så mye om oppfølgeren til Red Notice i det siste. Originalfilmen med Dwayne Johnson, Ryan Reynolds og Gal Gadot i hovedrollene er fortsatt den mest populære engelske filmen på strømmetjenesten, så det er ingen tvil om at folk vil ha mer. Da er det greit med en oppdatering fra en av stjernene.

Collider har fått snakke med Gal Gadot som sier følgende når hun blir spurt om Red Notice 2:

"Vi snakker alle om den. Jeg vet ikke om jeg kan si noe! Jeg har allerede lest det andre manuset, og det er... wow! Vi er alle veldig spente på det!"

Hvis filmen fortsatt er i manusfasen, noe som utvilsomt er satt på vent mens Writers Guild of America fortsetter å streike, bør vi nok ikke forvente å se filmen på Netflix med det første. En slik oppdatering er likevel grei å få.