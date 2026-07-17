Gal Gadot må løpe for å redde sønnens liv i Prime Videos «The Runner

Det overrasker kanskje ikke å høre dette, men filmen «The Runner» handler om en person som liker å løpe.

Denne thrillerfilmen, som har premiere på Prime Video i september, har Gal Gadot i hovedrollen som en mor som må løpe gjennom London, stadig overvinne vanskelige hindringer og til slutt nå frem til en klient hun representerer som advokat for å drepe vedkommende. Hvorfor, spør du kanskje? Fordi sønnen hennes har blitt kidnappet av Damien Lewis, og nå tvinger han henne til å begå denne avskyelige handlingen for å redde livet hans.

The Runner er regissert av Kevin Macdonald og kommer offisielt på Prime Video 2. september. Du kan se den offisielle traileren for filmen og synopsis nedenfor.

«Truet av en anonym kilde som har kidnappet sønnen hennes, må advokaten MAIA reise til fots gjennom hele London for å drepe en klient hun representerer, for å redde sønnen sin.»