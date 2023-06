Gal Gadot ønsker å lage film med Margot Robbie

HQ

Det har lenge versert rykter om at Gal Gadot skulle være med i Barbie-filmen, og Margot Robbie bekreftet nylig dette i et intervju med Vogue:

"Gal Gadot er Barbie-energi. Fordi Gal Gadot er så utrolig vakker, men du hater henne ikke for at hun er så vakker, for hun er så oppriktig oppriktig og så entusiastisk snill at det nesten er teit. Det er som rett før man er en tulling."

Dessverre ble det ikke noe av dette samarbeidet denne gangen på grunn av fylte timeplaner, men det betyr ikke at vi ikke kommer til å få se de to stjernene i samme film snart. Da Gadot hørte hva Robbie hadde sagt om henne svarte hun Entertainment Tonight med følgende:

"Margo, jeg elsker deg! Jeg vil gjøre hva som helst med deg- Jeg vil være med i hva som helst med deg!"

Jeg antar at mange regissører, produsenter og filmselskaper også vil være interessert i et slikt samarbeid, så sjansen for at det skjer er nå relativt høy.