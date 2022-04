Gal Gadot: Vi jobber på manuset til Wonder Woman 3

HQ

Wonder Woman ble en stor hit tilbake i 2017, og ble både hyllet av anmeldelser og sett av mange på kinoer over hele verden. Oppfølgeren fra 2020, Wonder Woman 1984, ble dessverre ikke tatt i nærheten like godt i mot, hvilket har skapt tvil om karakterens fremtid på det store lerretet.

Regissøren Patty Jenkins har imidlertid vist interesse i en tredje film, og nå er det også bekreftet av Gadot selv. I et intervju med Forbes slår hun fast at manuset er i ferd med å bli skrevet:

"We're actually in the mix of working on the script and getting the third one made, so it's all wheels are working and turning and I'm super, super excited for the fans to come and watch Wonder Woman 3 once it's made."

Men hva vi kan forvente av filmen, og hva Gadots rolle blir i et nytt, redesignet DC-filmunivers vites ikke.