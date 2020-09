Gal Gun Returns annonsert til PC, Switch og Xbox One

Neste år er det tiårsjubileum for Gal Gun-serien, og nå meddeler PQube at de kommer til å feire dette med en remastret versjon av originalen. I disse ultrajapanske spillene må protagonisten - som er superpopulær blant damene - bruke Pheromone Shot for å sørge for at drømmejenta hans legger merke til ham.

Gal Gun Returns slippes til PC, Switch og Xbox One. Det seneste spillet i serien kom til PlayStation 4 også, men ble sensurert på grunn av Sonys strenge regler rundt sex. Det er trolig derfor PQube dropper PlayStation 4 med Gal Gun Returns. Du kan lese mer om dette merkelige spillet på dets offisielle hjemmeside.

Gal Gun Returns slippes den 28. januar til Switch (både fysisk og digitalt) samt Xbox One (kun digitalt), og i februar kommer det til PC via Steam. Sjekk ut annonseringstraileren nedenfor.