Gal Gun Returns får en Birthday Suit Collector's Edition

Inti Creates slipper som kjent Gal Gun Returns den 28. januar til PC, Switch og Xbox One. I tillegg til dette har de nå også annonsert en veldig begrenset samlerutgave til alle disse formatene, kalt Birthday Suit Collector's Edition som byr på "CUTE and LEWD Gal*Gun content".

Bare 3000 av disse blir produsert og her er en liste over innholdet:



100-page art book - The Sexy Chronicles of Gal*Gun



Official soundtrack set of 3 CDs containing all the background music and vocal tracks



6 metal pin badges, one to represent each of the main girls



A Gal*Gun 10th-anniversary collector's coin



6 art cards, one for each of the heroines



Special cover art insert - with an exclusive sexy image designed especially by Gal*Gun series creator/illustrator Itou-san



A pair of Safety Goggles



Pakken inneholder altså vernebriller, noe utviklerne mener er viktig:

This ULTRA-RARE collector's item, designed especially for gamers of only the most discerning tastes is made of premium quality, extra soft polyester and elastane. The Safety Goggles match the panties...erm "Screen Cleaner", from Gal*Gun Double Peace: Mr Happiness Edition to create a complete set!To be worn by yourself or any family and friends who feel that they need to be protected from unexpected sexiness in the vicinity!

En veldig japansk utgave med andre ord, og den kommer kun til å selges via Funstock.