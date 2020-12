Gal Gun Returns kommer ikke til Xbox likevel

Du ser på Annonser

Om en måned slippes Gal Gun Returns. Planen var at det skulle komme til PC, Switch og Xbox One, men nå har det blitt avslørt at det ikke lenger kommer til Xbox. Spillet har et seksuelt tema med overseksualiserte tenåringer, og var aldri aktuelt for PlayStation 4 da Sony har strengere regler for sånt innhold.

Men tross at spillet nå er ferdig har Microsoft fått kalde føtter og bestemt seg for at det ikke skal utgis på deres konsoller likevel. På bildet nedenfor finner du den offisielle forklaringen som ble postet på Twitter.

Gal Gun Returns kommer dog til PC og Switch den 28. januar som planlagt.