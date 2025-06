Galaxies Autumn Showcase er tilbake i oktober

HQ

Før galskapen i forrige uke, var Galaxies Spring Showcase i april en av de større utstillingene som fant sted i spillområdet i 2025. Det arrangementet inneholdt massevis av verdenspremierer, spilltrailere og overraskelsesdråper, og snart er det på tide å komme tilbake.

Nå har en Galaxies Autumn Showcase blitt avslørt og bekreftet. Det vil skje 23. oktober kl. 20:00 GMT / 21:00 CET, og i likhet med Spring -motstykket kan vi se frem til "nok en time med verdenspremierer, overraskelsesdråper og nye gameplay-trailere fra AAA-utgivere og banebrytende indie-utviklere."

Grunnlegger Chris Thomas forklarer om å bringe tilbake Galaxies så snart: "Mottakelsen av den første Galaxies viste at det finnes en global appetitt for et utstillingsformat der kreativiteten står i fokus. I oktober fortsetter vi å satse på åpenhet og fellesskap, samtidig som vi investerer enda mer i produksjonen for å sikre at vi gir våre deltakende partnere en førsteklasses innpakning."

For en ytterligere forsmak på hva du kan forvente, sjekk ut showets kunngjøringsvideo nedenfor.