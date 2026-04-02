Galaxies Spring Showcase byr på Supermassive, Focus, Bandai Namco, og mer i april

HQ

Den konstante strømmen av showcases og dedikerte spillsendinger har avtatt en smule nå som påsken er her, men det vil snart ta seg opp igjen. I april er det planlagt noen få store arrangementer, inkludert Galaxies Gaming Showcase, som er i ferd med å forme seg til å være vertskap for sitt Spring 2026-arrangement.

Dette showet er planlagt til 16. april, og vil samle over 40 partnere og vil inkludere så mange som syv verdenspremierer. Når det gjelder noen av utviklerne og titlene som vil være til stede på showet, har vi allerede fått utlevert en haug med informasjon som legger grunnlaget.

Vi blir fortalt i en pressemelding at Bandai Namco vil vise frem mer av Echoes of Aincrad, mens Focus Entertainment ser ut til å presentere mer av Yerba Buena og Atomic Heart's siste DLC kjent som Blood on Crystal. Fumi Games vil dukke opp for en lanseringssmak av Mouse: P.I. For Hire, Supermassive Games vil ha mer direktiv 8020 å vise, og Team17 har nyheter om Hell Let Loose Vietnam og Wardrum.

Utover dette har Shiro Games informasjon om SpaceCraft klar, samt Farever og Frostrail. Shiros nye Unlimited-label vil også vise frem et uannonsert prosjekt som angivelig er utviklet av et "anerkjent studio som står bak en millionselgende tittel". Wired Productions vil deretter dukke opp for å snakke om When Sirens Fall Silent, Hotel Architect og Task Time. Saber Interactive har en ny trailer klar for Bus Bound, Digital Sun vil ta oss med til ReVamp-verdenen, og Astragon Entertainment vil levere en verdenspremiere.

Men vent, det er enda mer å vite! Kinetic Games vil snakke om Phasmophobia, Raw Fury vil berøre Rivage, Wargaming vil presentere mer World of Tanks: Heat, Coffee Stain vil levere utgivelsesdatoen for Huntdown: Overtime, og Thunder Lotus vil debutere en ny demo for 33 Immortals. Gambit Digital og Unreliable Narrators vil snakke om The Caribou Trail, Curve Games vil sette søkelyset på Sovereign Tower, Funkotronic Labs vil dele mer om Scramble Knights Royale, og Alawar vil levere en verdenspremiere.

Deretter kan vi også forvente nyheter fra Headup om Second Stone og utgivelsesdatoen for Casual Loop, mens Blue Dot Games deler debutdatoen for 83. Far From Home Games vil snakke mer om Forever Skies, mens Rebel Pixel er klare til å avduke et nytt spill. Arte France vil servere en demo for The Merlies, med Envar Games klar til å dele lanseringsdatoen for Witchspire også.

Til slutt blir vi også fortalt at følgende selskaper vil være til stede, men ytterligere og spesifikk informasjon er ikke delt.



Jagex



Contrast Games



Headup Games



Business Goose



Flat28



Numor Games



Relate Games



Delivery Crew



Endflame



Zeitgeist Studio



Black Lantern Collective



6Side Studio



Upstream Arcade



Talent Digital Art



Cavalier Game Studios



Snowcastle Games



Når det gjelder den nøyaktige tiden Galaxies Spring Showcase vil skje, er det planlagt til 20:00 BST / 21:00 CEST 16. april, og du kan se handlingen live på YouTube og Twitch.