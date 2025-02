Gambit-filmen med Channing Tatum skulle ha vært en romantisk komedie

HQ

Channing Tatum har lenge ønsket å spille Gambit. "Hooh boy, you know how long I been waiting for this?", sier han med en uforståelig aksent i Deadpool & Wolverine, og viser hvor stor drøm det var for ham å gi liv til karakteren.

Tilbake i 2017 var det planer om at Tatum skulle ta ansvar for sin egen solofilm, med Lizzy Caplan i hovedrollen. I et intervju med Business Insider avslører Caplan hvor nær de var innspillingen, og hva ideen med filmen var.

"De ønsket å lage en romantisk komedie fra 30-tallet som utspiller seg i den verdenen, noe som hadde vært veldig morsomt", sier hun. "Vi kom ned på veien, vi skulle filme den. Jeg tror det var en startdato. Jeg hadde hatt møter med Channing, og det var et par forskjellige ... vi hadde en regissør, så hadde vi ikke det, men jeg hadde flere møter med Channing og de andre produsentene."

Filmen ble skrotet i 2019 da Fox fusjonerte med Disney, men nå som Tatum har vist verden hvordan han ser ut som Gambit, er det kanskje fortsatt potensial for en solofilm et sted på veien.