Gambit lever! Channing Tatums karakter overlevde tilsynelatende det store sammenstøtet Deadpool & Wolverine

HQ

For de som lurer på om Channing Tatum noen gang kommer til å fortsette å spille rollen som Gambit i Marvel Cinematic Universe, virker det absolutt mulig etter et klipp som Ryan Reynolds har delt på Threads.

Skuespilleren Deadpool & Wolverine har sluppet et klipp som ellers var innebygd i en av de mange TVA-skjermene på slutten av filmen, et klipp som viser at Tatums mutant faktisk overlevde den store sluttkampen i filmen, og å dømme etter en refleksjon i øynene hans, kanskje til og med er i ferd med å bli reddet av noen som åpner en "Marvel Sparkle Circle" portal bak ham.

Kanskje dette betyr at Tatum får reprisere rollen han overraskende nok fikk i årets store Marvel Cinematic Universe film. Uansett kan vi alle være enige om at han gjorde seg bemerket i filmen!