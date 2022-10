Gambling og politijakter vist frem i gameplaytrailer for Need for Speed Unbound

HQ

Electronic Arts er, til tross for mye kritikk i årene etter lanseringen av Star Wars Battlefront II, godt kjente for hvor mye storspillene deres fokuserer på mikrotransaksjoner og det enkelte vil kalle gambling. Derfor er det interessant å se hvordan sistnevnte faktisk fremheves i Need for Speed Unbound.

I dag har vi nemlig fått en skikkelig gameplaytrailer for Need for Speed Unbound, og her rettes rampelyset på hvordan vi stadig må ta sjanser i spillet. Da snakker jeg ikke bare om intense politijakter, men også hvordan man kan satse valutaen i spillet på seg selv eller andre i løp for å kunne vinne enda mer som kan brukes på å pynte skikkelig på bilene sine.