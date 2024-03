Game Arts har varemerkebeskyttet Lunar i Japan

HQ

Sist vi hørte noe helt nytt om den en gang så elskede Lunar RPG-serien var i 2005, for 19 år siden, da spinoffen Lunar: Dragon Song ble utgitt til Nintendo DS. Siden da har vi bare fått PSP-remaken Lunar: Silver Star Harmony fra 2009.

Men nå ser det ut til at det kan være en mulighet for at denne klassiske serien kommer tilbake. Som Gematsu har lagt merke til har Game Arts varemerkebeskyttet Lunar i Japan, noe som kan tyde på at noe faktisk er på gang. Det bør nevnes at det ikke er uvanlig at selskaper varemerkeregistrerer titler for fremtidige formål, men vi har også et og annet tilfelle der det faktisk er et tegn på ting som kommer.

Lunar: The Silver Star og oppfølgeren ble utgitt til Sega CD på midten av 90-tallet, men ble virkelig populært da remaken Lunar: Silver Star Story Complete ble lansert til Sega Saturn i 1996 (det ble også utgitt til PlayStation 1 to år senere). I tillegg til en spennende og velskrevet historie inneholdt det en rekke utmerkede animasjonssekvenser, og ga opphav til en hel rekke mangaer basert på videospillserien.

Vi antar at det er få av dere som husker Lunar-serien, men takket være den nylige økningen i populariteten til J-RPG-er, tror vi det kan være akkurat riktig tidspunkt å bringe denne klassikeren tilbake.